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Вночі 29 березня Україна перейде на літній час

Ольга Денисяка

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Перехід на літній час у 2020 році відбудеться у ніч з суботи, 28 березня, на неділю, 29 березня. Так, о 3:00 год. українці перемістять стрілки годинників на одну годину вперед, передає Львівський портал.

 

Таким чином, українцям доведеться прокидатися на годину раніше.

Переведення часу на літній здійснюють згідно з постановою Кабінету міністрів України «Про порядок обчислення часу на території України».

Згідно з нею годинникові стрілки переводять щороку в останню неділю березня о 3 годині (на 1 годину вперед) та в останню неділю жовтня (о 4 годині на 1 годину назад).

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