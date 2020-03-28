В Італії коронавірус забрав ще 919 життів
Станом на вечір, 27 березня, коронавірусом інфікувалося майже 588 тисяч людей, одужало 132 440, а 26 909 осіб померло, передає кореспондент Львівського порталу.
За останніми даними Wiki, найбільше померлих зафіксовано у Італії – 9134 людей,
Статистика смертності деяких країн виглядає так:
- Італія – 86 498 випадків, 9 134 смертельних (+919)
- Іспанія – 64 905 випадків, 4 145 смертельних (+789)
- США – 100 390 випадків, 1543 смертельних (+366)
- Франція – 32 964 випадків, 1995 смертельних (+299)
- Британія – 14 543 випадків, 759 смертельних (+181)
- Нідерланди – 8641 випадок, 546 смертельних (+112)
- Німеччина – 50 852 випадки, 342 смертельні (+80)
- Бельгія – 7 284 випадки, 289 смертельних (+59)
- Швейцарія – 12 928 випадків, 231 смертельні (+40)
- Швеція – 3 069 випадків, 105 смертельних (+28)
- Південна Корея – 9 332 випадки, 139 смертельних (+8)
- Норвегія – 3 755 випадків, 19 смертельних (+5)
- Китай – 81 390 випадків, 3292 смертельні (+5)
- Ізраїль – 3035 випадків, 12 смертельних (+4)
- Японія – 1468 випадків, 49 смертельних (+2)
- Греція – 966 випадків, 28 смертельних (+2)
- Росія – 1036 випадків, 3 смертельні (+1)
- Чехія – 2279 випадків, 9 смертельних (+0)
- Австралія – 3180 випадків, 13 смертельних (+0)
- Польща – 1389 випадків, 16 смертельних (+0)
- Ісландія – 890 випадки, 2 смертельні (+0)
- Україна – 310 випадків, 5 смертельних (+0)
- Угорщина – 300 випадків, 10 смертельних (+0)
- Болгарія – 293 випадки, 3 смертельні (+0)
- Сан Маріно – 223 випадків, 21 смертельний (+0)
Андрій Котенський