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В Італії коронавірус забрав ще 919 життів

Андрій Котенський

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В Італії коронавірус забрав ще 919 життів

Станом на вечір, 27 березня, коронавірусом інфікувалося майже 588 тисяч людей, одужало 132 440, а 26 909 осіб померло, передає кореспондент Львівського порталу.

За останніми даними Wiki, найбільше померлих зафіксовано у Італії – 9134 людей,

Статистика смертності деяких країн виглядає так:

  • Італія – 86 498 випадків, 9 134 смертельних (+919)
  • Іспанія – 64 905 випадків, 4 145 смертельних (+789)
  • США – 100 390 випадків, 1543 смертельних (+366)
  • Франція – 32 964 випадків, 1995 смертельних (+299)
  • Британія – 14 543 випадків, 759 смертельних (+181)
  • Нідерланди – 8641 випадок, 546 смертельних (+112)
  • Німеччина – 50 852 випадки, 342 смертельні (+80)
  • Бельгія – 7 284 випадки, 289 смертельних (+59)
  • Швейцарія – 12 928 випадків, 231 смертельні (+40)
  • Швеція – 3 069 випадків, 105 смертельних (+28)
  • Південна Корея – 9 332 випадки, 139 смертельних (+8)
  • Норвегія – 3 755 випадків, 19 смертельних (+5)
  • Китай – 81 390 випадків, 3292 смертельні (+5)
  • Ізраїль – 3035 випадків, 12 смертельних (+4)
  • Японія – 1468 випадків, 49 смертельних (+2)
  • Греція – 966 випадків, 28 смертельних (+2)
  • Росія – 1036 випадків, 3 смертельні (+1)
  • Чехія – 2279 випадків, 9 смертельних (+0)
  • Австралія – 3180 випадків, 13 смертельних (+0)
  • Польща – 1389 випадків, 16 смертельних (+0)
  • Ісландія – 890 випадки, 2 смертельні (+0)
  • Україна – 310 випадків, 5 смертельних (+0)
  • Угорщина – 300 випадків, 10 смертельних (+0)
  • Болгарія – 293 випадки, 3 смертельні (+0)
  • Сан Маріно – 223 випадків, 21 смертельний (+0)

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