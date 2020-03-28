У ДТП в Миколаївському районі загинув пішохід

27 березня близько 21:30 год. у селі Рудники, що в Миколаївському районі, під колесами автомобіля Volkswagen Golf загинув 61-річний місцевий мешканець. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Правоохоронці встановили, що водій автомобіля Volkswagen Golf, 37-річний мешканець села Гірське, наїхав на 61-річного місцевого мешканця.

Від отриманих травм чоловік помер на місці події.

Поліцейські встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.