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У Бориславі незаконно вирубали хвойні дерева

Ольга Денисяка

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27 березня у Бориславі біля приватної пилорами правоохоронці виявили 21 колоду ялини. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

 

Правоохоронці виявили 21 колоду дерева ялина без маркування. Зрубану деревину знайшли поблизу пилорами, яка належить 42-річному місцевому підприємцю.

За незаконну порубку або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу слідчі Бориславського відділення поліції відкрили кримінальне провадження  Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років позбавлення волі.

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