У Бориславі незаконно вирубали хвойні дерева

27 березня у Бориславі біля приватної пилорами правоохоронці виявили 21 колоду ялини. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Правоохоронці виявили 21 колоду дерева ялина без маркування. Зрубану деревину знайшли поблизу пилорами, яка належить 42-річному місцевому підприємцю.

За незаконну порубку або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу слідчі Бориславського відділення поліції відкрили кримінальне провадження Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років позбавлення волі.