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На Донбасі поранили двох військових

Ольга Денисяка

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У суботу, 28 березня, внаслідок ворожих обстрілів поранено двох військовослужбовців ООС, один з них перебуває у важкому стані. Про це Львівському порталу повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

 

У штабі повідомляють, що російсько-окупаційні війська вкотре порушили режим припинення вогню та обстріляли позиції Об’єднаних сил.

Так, біля населеного пункту Шуми противник вів вогонь зі стрілецької зброї. Внаслідок обстрілу один український захисник отримав вогнепальне кульове поранення. Стан здоров’я військовослужбовця важкий.

Також, поблизу населеного пункту Хутір Вільний кулею снайпера було поранено українського військовослужбовця. Стан здоров’я – середньої важкості.

Воїнам оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувальних закладів.

У штабі запевняють, що такі злочинні дії ворога не залишилися безкарними. Підрозділи Об’єднаних сил дали відповідь, використовуючи наявні вогневі засоби.

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