МОЗ спростувало фейк, що курцям коронавірус не страшний

Інформація про те, що курці нібито більш захищені від COVID-19, є неправдивою. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я України.

За даними МОЗ, куріння збільшує ризик захворювання на пневмонію

«Під час куріння людина частіше торкається обличчя; по-друге, ця звичка може посилити розвиток хронічних хвороб; по-третє, куріння збільшує ризик захворювання на пневмонію. Будьте здорові, зміцнюйте імунітет та користуйтеся надійними джерелами інформації», – йдеться у повідомленні.