Коронавірус. Буковина просить обмежити в'їзд та виїзд з області

Чернівецька обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ініціює звернення до Державної комісії ТЕБ та НС із пропозицією введення особливого режиму в’їзду та виїзду у Чернівецькій області та заборону міжобласного пересування пасажирського транспорту. Про це повідомив голова Чернівецької облдержадміністрації Сергій Осачук на своїй сторінці у Фейсбук.

За словами Осачука, такі заходи необхідні, аби запобігти поширенню коронавірусу та маскимально обмежити людські контакти із сусідніми областями.

Рух під час дії особливого режиму буде дозволено лише для вантажного транспорту щоб забезпечити функціонування економіки області.

Особливий режим в’їзду та виїзду може діяти до 24 квітня!

Як відомо у Чернівецькій області вже зафіксовано 47 випадків захворювання на коронавірус і один із них смертельний.