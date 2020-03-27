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У Іспанії коронавірус забрав ще 700 життів

Андрій Котенський

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Станом на вечір, 26 березня, коронавірусом інфікувалося понад 509 тисяч людей, одужало 122 226, а 23 054 осіб померло, передає кореспондент Львівського порталу.

 

За останніми даними Wiki, найбільше померлих зафіксовано у Італії – 8 215 людей, на другому місці Іспанія – 4175 осіб. Китай замикає трійку антирейтингу, де заіксовано 3 287 (+6) летальних випадків.

Серед європейських країн статистика захворювання та летальних випадків виглядає так:

  • Італія – 80 589 випадків, 8 215 смертельних (+712)
  • Іспанія – 56 197 випадків, 4 145 смертельних (+700)
  • Німеччина – 43 211 випадків, 262 смертельні (+56)
  • Франція – 29 155 випадків, 1696 смертельні (+365)
  • Швейцарія – 11 806 випадків, 191 смертельні (+38)
  • Британія – 11 658 випадків, 578 смертельних (+113)
  • Нідерланди – 7 459 випадків, 435 смертельних (+78)
  • Австрія – 6 847 випадків, 49 смертельних (+18)
  • Бельгія – 6 235 випадків, 220 смертельних (+42)
  • Португалія – 3544 випадків, 60 смертельних (+17)
  • Норвегія – 3 360 випадків, 14 смертельних (+0)
  • Швеція – 2 840 випадки, 71 смертельних (+27)
  • Данія – 2 023 випадок, 41 смертельних (+9)
  • Чехія – 1 925 випадків, 9 сметельних (+3)
  • Ірландія – 1564 випадки, 9 смертельних
  • Польща – 1221 випадкок, 16 смертельних (+2)
  • Греція – 892 випадок, 26 смертельних (+4)
  • Ісландія – 802 випадки, 2 смертельні
  • Росія – 840 випадків, 2 смертельні (+0)
  • Латвія – 244 випадки,
  • Болгарія – 242 випадки, 3 смертельні
  • Сан Маріно – 208 випадків, 21 смертельний
  • Україна – 196 випадків, 5 смертельних (+0)

  • Грузія – 79 випадків

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