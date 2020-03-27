У Іспанії коронавірус забрав ще 700 життів

Станом на вечір, 26 березня, коронавірусом інфікувалося понад 509 тисяч людей, одужало 122 226, а 23 054 осіб померло, передає кореспондент Львівського порталу.
За останніми даними Wiki, найбільше померлих зафіксовано у Італії – 8 215 людей, на другому місці Іспанія – 4175 осіб. Китай замикає трійку антирейтингу, де заіксовано 3 287 (+6) летальних випадків.
Серед європейських країн статистика захворювання та летальних випадків виглядає так:
- Італія – 80 589 випадків, 8 215 смертельних (+712)
- Іспанія – 56 197 випадків, 4 145 смертельних (+700)
- Німеччина – 43 211 випадків, 262 смертельні (+56)
- Франція – 29 155 випадків, 1696 смертельні (+365)
- Швейцарія – 11 806 випадків, 191 смертельні (+38)
- Британія – 11 658 випадків, 578 смертельних (+113)
- Нідерланди – 7 459 випадків, 435 смертельних (+78)
- Австрія – 6 847 випадків, 49 смертельних (+18)
- Бельгія – 6 235 випадків, 220 смертельних (+42)
- Португалія – 3544 випадків, 60 смертельних (+17)
- Норвегія – 3 360 випадків, 14 смертельних (+0)
- Швеція – 2 840 випадки, 71 смертельних (+27)
- Данія – 2 023 випадок, 41 смертельних (+9)
- Чехія – 1 925 випадків, 9 сметельних (+3)
- Ірландія – 1564 випадки, 9 смертельних
- Польща – 1221 випадкок, 16 смертельних (+2)
- Греція – 892 випадок, 26 смертельних (+4)
- Ісландія – 802 випадки, 2 смертельні
- Росія – 840 випадків, 2 смертельні (+0)
- Латвія – 244 випадки,
- Болгарія – 242 випадки, 3 смертельні
- Сан Маріно – 208 випадків, 21 смертельний
- Україна – 196 випадків, 5 смертельних (+0)
- Грузія – 79 випадків
Андрій Котенський