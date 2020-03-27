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Спортсмени, які кваліфікувалися на Олімпіаду-2020, збережуть ліцензію на наступний рік

Ольга Денисяка

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Міжнародний комітет планує залишити дійсними ліцензії, які спортсмени отримали на Олімпійські ігри-2020, на наступний рік. Про це повідомляє AFP з посиланням на джерела, передає hromadske.

 

Зазначається, що відповідне рішення ухвалив МОК на відеоконференції з 32 міжнародними спортивними федераціями.

«Томас Бах спочатку пояснив причини перенесення Ігор, а потім сказав, що спортсмени, які вже пройшли кваліфікацію на Токіо-2020, будуть автоматично кваліфіковані на 2021 рік», — розповів виданню один з учасників конференції.

AFP також пише, що близько 57% спортсменів, які мали брати участь у цьогорічних змаганнях, погодились виступати на перенесених іграх у 2021 році.

Львівський потал повідомляв, що на тлі коронавірусу Міжнародний олімпійський комітет офіційно переніс літні ігри 2020 року, які відбудуться у японському Токіо. Ігри повинні пройти не пізніше літа 2021 року.

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