Сьогодні – Всесвітні день театру. Які вистави можна переглянути онлайн?

Щороку 27 березня у всьому світі відзначають Міжнародний день театру, передає Львівський портал.

У міжнародний день вшановують театр як надбання культури і відзначають всіх робітників театру від театральних режисерів, акторів і сценографів до білетерів.

За дату святкування Всесвітнього дня театру взято 27 березня. За переказами, прем’єра першої театральної вистави у Стародавньому Римі відбулась саме 27 березня. Істориками це не доведене. Тим паче що не театр ( культурний захід, запозичений римлянами у греків вже у готовому вигляді) користувався популярністю і масовим попитом глядачів, а бої гладіаторів.

Ініціатива святкування Всесвітнього дня театру належала Міжнародному інституту театру (ITI) у 1961 році. До відзначення такого дня приклав зусилля Жан Кокто, театральний діяч і актор з Франції, котрий оголосив сповіщення про таку урочистість 1962 року.

Всесвітній день театру не є державним святом і не є вихідним днем. Але це не заважає вважати його професійним святом театральних діячів і робітників всіх театрів. Низка театрів бере участь у театральних фестивалях, концертах, інші готують прем’єрні вистави.

Як відомо, з 17 березня в Україні заборонено проведення всіх масових заходів, у яких бере участь понад 10 осіб. Проте низку театральних подій можна переглянути онлайн:

Львівський муніципальний театральний художньо-дослідницький та освітний центр «Слово і голос»

Публікації архівних відео виступів — https://www.facebook.com/wordandvoice/

Львівський академічний духовний театр «Воскресіння»

Відео версії вистав:

http://voskresinnia.eu/index.php/uk/2020/03/16/vystavy-teatru-voskres-nnia-vy-mozhete-perehlianuty-tut/

Львівський академічний театр естрадних мініатюр «І люди, і ляльки»

https://www.youtube.com/channel/UCJiyUe8E-R8OjIt7aZxX1bw/featured

Львівський академічний театр імені Леся Курбаса

Відео версії вистав:

https://newsproteatr.blogspot.com/2019/02/blog-post41.html

https://www.youtube.com/channel/

Також 27 березня о 19 год. у театрі Леся Курбаса відбудеться онлайн-трансляцію вистави «Ножі в курях, або Спадок мірошника» Девіда Гарровера.

Перший український театр для дітей та юнацтва

https://www.facebook.com/TheFirstTheatre/

Вистава «Аліса/Alice»:

https://www.youtube.com/watch?v=HCF-xgUV-2Y

Львівський академічний драматичний театр ім. Лесі Українки

https://www.facebook.com/lesia.theatre/

Львівська національний театр опери та балету ім. С. Крушельницької

https://www.youtube.com/user/OperaLviv/videos

Національний театр ім. М. Заньковецької

https://www.facebook.com/groups/zankovetska/

Львівський будинок органної та камерної музики

https://www.youtube.com/channel/

Львівська національна філармонія

https://www.youtube.com/user/taraskrysa/videos