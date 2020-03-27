Сьогодні – Всесвітні день театру. Які вистави можна переглянути онлайн?

Щороку 27 березня у всьому світі відзначають Міжнародний день театру, передає Львівський портал.
У міжнародний день вшановують театр як надбання культури і відзначають всіх робітників театру від театральних режисерів, акторів і сценографів до білетерів.
За дату святкування Всесвітнього дня театру взято 27 березня. За переказами, прем’єра першої театральної вистави у Стародавньому Римі відбулась саме 27 березня. Істориками це не доведене. Тим паче що не театр ( культурний захід, запозичений римлянами у греків вже у готовому вигляді) користувався популярністю і масовим попитом глядачів, а бої гладіаторів.
Ініціатива святкування Всесвітнього дня театру належала Міжнародному інституту театру (ITI) у 1961 році. До відзначення такого дня приклав зусилля Жан Кокто, театральний діяч і актор з Франції, котрий оголосив сповіщення про таку урочистість 1962 року.
Всесвітній день театру не є державним святом і не є вихідним днем. Але це не заважає вважати його професійним святом театральних діячів і робітників всіх театрів. Низка театрів бере участь у театральних фестивалях, концертах, інші готують прем’єрні вистави.
Як відомо, з 17 березня в Україні заборонено проведення всіх масових заходів, у яких бере участь понад 10 осіб. Проте низку театральних подій можна переглянути онлайн:
Львівський муніципальний театральний художньо-дослідницький та освітний центр «Слово і голос»
Публікації архівних відео виступів — https://www.facebook.com/wordandvoice/
Львівський академічний духовний театр «Воскресіння»
Відео версії вистав:
http://voskresinnia.eu/index.php/uk/2020/03/16/vystavy-teatru-voskres-nnia-vy-mozhete-perehlianuty-tut/
Львівський академічний театр естрадних мініатюр «І люди, і ляльки»
https://www.youtube.com/channel/UCJiyUe8E-R8OjIt7aZxX1bw/featured
Львівський академічний театр імені Леся Курбаса
Відео версії вистав:
https://newsproteatr.blogspot.com/2019/02/blog-post41.html
https://www.youtube.com/channel/
Також 27 березня о 19 год. у театрі Леся Курбаса відбудеться онлайн-трансляцію вистави «Ножі в курях, або Спадок мірошника» Девіда Гарровера.
Перший український театр для дітей та юнацтва
https://www.facebook.com/TheFirstTheatre/
Вистава «Аліса/Alice»:
https://www.youtube.com/watch?v=HCF-xgUV-2Y
Львівський академічний драматичний театр ім. Лесі Українки
https://www.facebook.com/lesia.theatre/
Львівська національний театр опери та балету ім. С. Крушельницької
https://www.youtube.com/user/OperaLviv/videos
Національний театр ім. М. Заньковецької
https://www.facebook.com/groups/zankovetska/
Львівський будинок органної та камерної музики
https://www.youtube.com/channel/
Львівська національна філармонія
Вероніка Рой