Шпиталь Шептицького сторить мобільні групи для допомоги хворим з підозрою на коронавірус

Шпиталь ім А. Шептицького Львівської Архиєпархії УГКЦ укладе угоду про співпрацю з мерією Львова. Відтак буде створено мобільні бригади швидкого реагування для консультування, виїзду на виклики до осіб з підозрою на коронавірус, проводитимуться психологічні консультації для медиків, а також буде забезпечено гаряче харчування для малозабезпечених. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Так, буде організовано мобільні бригади швидкого реагування, в яких медики і волонтери шпиталю будуть задіяні для консультування людей, які мають погане самопочуття, або є підозри на коронавірус, але які не уклали угоду з сімейним лікарем. Зокрема, ті, хто був за кордоном. Ці бригади готові консультувати, приїжджати, і надавати допомогу. Така послуга буде доступна вже з вівторка, 31 березня.

Гаряча лінія за тел. 0800 200 112 працюватиме в режимі робочого часу з 9.00 до 18.00 год.

Також спільно з міським терцентром для осіб похилого віку і спільно з міським центром соціальних служб Шпиталь ім. Андрея Шептицького забезпечуватиме гаряче харчування для найбільш потребуючих. Йдеться про комплексний набір на один день, в який входить сніданок, обід і вечеря.

А фахівці Центру психічного здоров’я шпиталю БФ Шпиталю Андрея Шептицького здійснюватимуть психологічний супровід медичних працівників, які працюють в лікарнях та прийматимуть пацієнтів з підозрою або хворих на коронавірус.

«Така допомога матиме соціальне і психологічне значення, бо дасть людям впевненість. Тому важливо, щоб ми спільно, скоординовано з вами проводили цю роботу, щоб правильно розпоряджатися ресурсами, які маємо», — відзначив владика Володимир.