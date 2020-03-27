ОСТАННІ НОВИНИ

Шпиталь Шептицького сторить мобільні групи для допомоги хворим з підозрою на коронавірус

Вероніка Рой

|

Шпиталь ім А. Шептицького Львівської Архиєпархії УГКЦ укладе угоду про співпрацю з мерією Львова. Відтак буде створено мобільні бригади швидкого реагування для консультування, виїзду на виклики до осіб з підозрою на коронавірус, проводитимуться психологічні консультації для медиків, а також буде забезпечено гаряче харчування для малозабезпечених. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Так, буде організовано мобільні бригади швидкого реагування, в яких медики і волонтери шпиталю будуть задіяні для консультування людей, які мають погане самопочуття, або є підозри на коронавірус, але які не уклали угоду з сімейним лікарем. Зокрема, ті, хто був за кордоном. Ці бригади готові консультувати, приїжджати, і надавати допомогу. Така послуга буде доступна вже з вівторка, 31 березня.

Гаряча лінія за тел. 0800 200 112 працюватиме в режимі робочого часу з 9.00 до 18.00 год.

Також спільно з міським терцентром для осіб похилого віку і спільно з міським центром соціальних служб Шпиталь ім. Андрея Шептицького забезпечуватиме гаряче харчування для найбільш потребуючих. Йдеться про комплексний набір на один день, в який входить сніданок, обід і вечеря.

А фахівці Центру психічного здоров’я шпиталю БФ Шпиталю Андрея Шептицького здійснюватимуть психологічний супровід медичних працівників, які працюють в лікарнях та прийматимуть пацієнтів з підозрою або хворих на коронавірус.

«Така допомога матиме соціальне і психологічне значення, бо дасть людям впевненість. Тому важливо, щоб ми спільно, скоординовано з вами проводили цю роботу, щоб правильно розпоряджатися ресурсами, які маємо», — відзначив владика Володимир.

 

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Анатомія вбивці. Спроби зрозуміти SARS-CoV-2 та знайти ліки, що можуть зменшити його вплив
Львівський портал
Анатомія вбивці. Спроби зрозуміти SARS-CoV-2 та знайти ліки, що можуть зменшити його вплив

Навіть незначні зміни у покращенні лікування можуть суттєво виправити ситуацію. Взаємозв’язки сучасного світу дуже до...

Телемедицина у Львові. Лікарі приступили до онлайн-консультацій
Омелян ШЕВЧУК
Телемедицина у Львові. Лікарі приступили до онлайн-консультацій

У період карантину проведення планових консультації у лікарнях Львова, нажаль, призупинено. Єдиним способом комунікації ...

«Лис Микита» – це казка про український олігархат, – Віталій Роздайгора
Соломія ГОЛОВІНА
«Лис Микита» – це казка про український олігархат, – Віталій Роздайгора

130-річна казка Івана Франка «Лис Микита» отримала нове життя на сцені Львівської національної опери. Прем’єрна сучасна ...

«АТБ» подвоює складські запаси продуктів і вводить обмеження на оптовий продаж
Анастасія ПИЖ
«АТБ» подвоює складські запаси продуктів і вводить обмеження на оптовий продаж

«АТБ» подвоює складські запаси продуктів і проводить заходи щодо захисту покупців від спекулянтів і панікерів. В компані...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...