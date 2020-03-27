Поліцейські затримали львів’янина, який намагався продати пістолет-кулемет

У четвер, 26 березня, у Львові поліцейські затримали чоловіка під час продажу пістолет-кулемета та набоїв до нього. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Правоохоронці затримали львів’янина близько 19.00 на вулиці Городоцькій у Львові під час збуту пістолет-кулемета іноземного виробництва та набоїв до нього. За продану зброю та боєприпаси він отримав від покупця 28 тисяч гривень.

«Раніше судимого 39-річного львів’янина поліцейські затримали в порядку ст.208 КПК України. Зброя та набої вилучені та скеровані для проведення експертного дослідження, також ми встановлюємо їх походження», – повідомив начальник Личаківського відділу поліції підполковник поліції Роман Макогон.

Слідчі Личаківського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, носіння, виготовлення або збут зброї без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – від трьох до семи років позбавлення волі.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру в скоєнні злочину. Також готується клопотання про обрання щодо нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.