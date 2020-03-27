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На Львівщині переїхали працівника СБУ

Андрій Котенський

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На Львівщині судитимуть чоловіка, який переїхав працівника Служби безпеки України у пункті пропуску Краковець–Корчова. Про це Львівському порталу повідомили у Поліції Львівської області.

За даними відомства, слідчі скерували обвинувальний акт на розгляд суду. Зловмиснику, 36-річному жителю міста Мостиська, загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Як відомо, 30 жовтня 2019 року близько 8.00 у Міжнародному пункті пропуску Краковець–Корчова співробітник Управління Служби безпеки України у Львівській області зупинив автомобіль Toyota Land Cruiser, який заїхав на територію України з Республіки Польща.

Правоохоронець звернувся до водія надати доступ до транспортного засобу для огляду, проте 35-річний мешканець Мостиськ відмовився та вчинивши наїзд на офіцера поїхав з місця події. Внаслідок наїзду співробітник Служби безпеки України отримав тілесні ушкодження.

За насильство щодо працівника правоохоронного органу порушнику загрожує до п’яти років позбавлення волі.

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