Мерія скасувала дозвіл на розбудову офісу на Богдана Хмельницького

Виконавчий комітет Львівської міськради скасував видану раніше містобудівну документацію на реконструкцію недобудованої споруди на вул. Б. Хмельницького, 249 під офіси. Відповідне рішення прийняли сьогодні, 27 березня, передає кореспондент Львівського порталу.

Так, своїм рішенням виконком скасував видані 31 січня цього року ТзОВ «Кристал-Медіа» містобудівні умови та обмеження на реконструкцію з надбудовою об’єкта незавершеного будівнитцва (під літерою А-2) на вул. Б. Хмельницького, 249 під адміністративно-офісну будівлю.

Йдеться про будівництво, яке тягнеться ще з 2016 року. Спочатку ТзОВ «Кристал-Медіа» хотіло звести тут 9-поверхівку. При цьому замовником будівництва виступала Курсія Львівської Архиєпархії УГКЦ.

Втім через спротив місцевих жителів, які переймались, що будівельні роботи можуть пошкодити сусідні будинки, будівництво зупинили. Згодом забудовник нібито домовився з мешканцями і церквою щодо спорудження 15-метрової адміністративно-офісної будівлі.

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Під час засідання виконкому посадовці мерії не озвучили причину скасування виданої містобудівної документації. Втім головний архітектор Львова Антон Коломєйцев зауважив, що це роблять, зважаючи на зауваження юридичного департаменту.

Тепер копію рішення виконкому надішлють в Інспекцію держархбудконтролю м. Львова, аби вона своєю чергою анулювала дозвіл на виконання будівельних робіт.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Кристал-Медіа» існує з 2011 року і займається будівництвом. Засновниками компанії є львів’яни Дмитро Марченко, Олексій Асаєвіч та Валерій Дурягін.