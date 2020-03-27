Доба на Донбасі: окупанти випустили 51 міну біля Павлополя

Протягом четверга, 26 березня, збройні формування Російської Федерації п’ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі Операції об’єднаних сил.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» окупанти відкривали вогонь по українських позиціях поблизу Талаківки, Славного, Авдіївки та Павлополя. Найактивнішим ворог був саме біля Павлополя, тут він випустив 51 міну калібрів 120 та 82 мм.

Окрім цього, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник гатив із міномета неподалік Луганського.

Загалом протягом минулої доби бойовики обстрілювали українські позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

«Військовослужбовці Об’єднаних сил вжили необхідних заходів для припинення збройних провокацій противника», – кажуть у штабі ООС.

26 березня втрат серед українських бійців внаслідок ворожих обстрілів не було.

Із початком доби 27 березня російські окупаційні війська на Донбасі вогневої активності не проявляли, втрат серед наших захисників немає.