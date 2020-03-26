Зеленський обіцяє, що VIP-палат не буде

Прем’єр-міністру України поставлено завдання вирішити питання так званих VIP-палат та скасувати всі нормативні акти, які цього вимагають. У нас не «совок», і не буде ніяких люксових палат для «членів ЦК». У жодного політика чи бізнесмена в державних та комунальних лікарнях не буде кращих умов, ніж у звичайного українця. Про це у відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський, передає кореспондент Львівського порталу.

Окрім того, він порадив керівникам медичних закладів «не перетворюватися у готельєрів» та не займатися торгівлею палат для «якихось шишок», інакше будуть санкції.

Як пише Громадське, напередодні журналісти Bihus.Info з’ясували, що Департамент охорони здоров’я Київської міської держадміністрації розіслав медичним закладам міста наказ про особливі умови лікування «особливих пацієнтів». Так, Департамент визначив перелік медзакладів, які повинні будуть приймати таких пацієнтів, та прописав особливі вимоги до утримання хворих.

Мер Києва Віталій Кличко заперечує, що столичні лікарні готують такі «особливі» палати для депутатів та інших чиновників. Водночас він заявив, що в законі передбачено, що перші особи країни — президент, прем’єр, голова парламенту — повинні мати «певні умови».

Мер столиці переконує, що розпорядження, яке поширили ЗМІ, було зроблене на виконання наказів Державної служби охорони, МОЗ і зверненні на їхній підставі Державного управління справами при президенті. Це були документи з грифом «для службового користування».