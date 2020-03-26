У вишах Львівщини скорочується кількість студентів

У закладах вищої освіти Львівської області на початок 2019-2020 навчального року навчалось 115,7 тис. студентів, що менше на 4,1%, порівняно з попереднім навчальним роком. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні статистики у Львівській області.

Підготовку спеціалістів з вищою освітою у Львівській області на початок 2019-2020 навчального року здійснювали 42 вищі навчальні заклади, серед яких – 14 університетів, 4 інститути, 4 академії, 17 коледжів, 2 училища та 1 технікум. Статусом національних володіли 6 університетів та 2 академії.

«Кількість студентів у вищих навчальних закладах області скорочується: у 2019/20 навчальному році вищу освіту здобувають 115,7 тис. студентів, що менше на 4,1% порівняно з попереднім навчальним роком та на 27,0% – відносно 2005-2006 навчального року», – наголошують в управлінні статистики.

За денною формою навчається 78,4% студентів, заочною та вечірньою – 21,6%.

Поряд з вітчизняними студентами у вишах області вищу освіту здобувають 1857 студентів-іноземців.

У 2020 році завершать навчання та отримають дипломи 30,4 тис. осіб. З них 40% здобудуть освітньо-кваліфікаційний рівень спеціалістів та магістрів, 36% – бакалаврів, 24% – молодших спеціалістів.

Навчальний процес у вищих навчальних закладах забезпечує викладацький склад, який налічує 0,5 тис. наукових працівників, 10,7 тис. – науково-педагогічних та 3,5 тис. – педагогічних працівників.

Викладацьку роботу проводять 6328 докторів філософії (кандидатів наук), 1427 докторів наук, 3982 доцента, 1145 професорів та 112 старших дослідників.

Раніше Львівський портал повідомляв, що на Львівщині понад 60% безробітних мають вищу освіту.