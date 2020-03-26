У водоймах Львівщини з 1 квітня стартує нерестова заборона на вилов риби

У 17 областях України з 1 квітня розпочинається нерестова заборона на вилов водних біоресурсів. Йдеться про Вінницьку, Волинську, Донецьку, Житомирську, Запорізьку, Івано-Франківську, Луганську, Львівську, Миколаївську, Одеську, Рівненську, Сумську, Тернопільську, Харкіську, Херсонську, Хмельницьку, та Чернівецьку області. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Держрибагентства України.

Так, у Закарпатській області заборона стартувала ще 15 березня, Київській та Черкаській – 22 березня, а в Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській та Чернігівській – 25 березня.

Терміни нерестової заборони відрізняються залежно від областей та водойм.

Зокрема, на Львівщині квітень, травень, червень оголошені місяцями нерестуючої риби. З детальною інформацією про нерестову заборону у області можна ознайомитися за посиланням.

Також до 30 червня включно триває заборона на вилов раків. А до 30 квітня заборонений будь-який вилов камбали (глоси) у північно-західній частині Чорного моря, причорноморських лиманах, Шаболатському (Будацькому) лимані, ділянці Сухого лиману в межах Овідіопольського району Одеської області та у передгирловому просторі р. Дунай. Заборону встановлено з метою збереження чисельності цього виду водних біоресурсів під час нересту. Відповідні накази видали Чорноморський та Одеський рибоохоронні патрулі.

«Суворо закликаю дотримуватися встановлених заборон під час нересту. Адже він відіграє важливу роль у відтворенні природних ресурсів та підтриманні сталих запасів риби. Кожен рибалка повинен починати з себе – не порушувати правил рибальства, а також інформувати про виявлені факти незаконного вилову водних біоресурсів», – наголосив т.в.о. Голови Держрибагентства Андрій Яцура.