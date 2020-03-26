У пожежах на Львівщині загинули дві людини

Протягом доби у пожежах, що виникали у житлових будинках на Львівщині, загинули двоє людей. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

Перша пожежа сталась у середу, 25 березня, орієнтовно о 16:30 год. у селі Новий Милятин Буського району. Тут загорівся двоповерховий житловий будинок.

На пожежі виявили тіло 59-річного львів’янина. Для гасіння вогню рятувальників не залучали.

Друга пожежа сталась вночі 26 березня. Орієнтовно о 02:54 год. займання виникло у житловому будинку, розташованому у селі Калинів Самбірського району. На місці знайшли тіло 57-річного власника.

Наразі причини виникнення займань встановлюються.