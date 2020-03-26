Цього року в Україні проводитимуть неродинну трансплантацію кісткового мозку, – МОЗ

В Україні уже цього року можна буде проводити неродинну трансплантацію кісткового мозку. Про це Львівському порталу повідомили у пресслжбі Міністерства охорони здоров’я України.

Як повідомляється, Кабінет міністрів України прийняв ініційовану Міністерством охорони здоров’я постанову, яка затверджує порядок отримання та надання стовбурових клітин та обміну інформацією щодо наявних анатомічних матеріалів людини, призначених для трансплантації.

«Це рішення уряду дасть можливість шукати донора кісткового мозку серед 37 млн донорів світового реєстру, що дозволить уже цього року почати неродинні трансплантації кісткового мозку в Україні», – заявив міністр охорони здоров’я Ілля Ємець.

Серед іншого, затверджений порядок визначає вимоги: