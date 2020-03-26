Працівника прокуратури у Львові впіймали з наркотиками і ножем

У Львові вночі 26 березня патрульні вилучили у працівника прокуратури речовину, схожу на канабіс, а також багнет-ніж. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівської області.

Як зазначається, близько другої години ночі під час патрулювання на вулиці Чернігівській у Львові патрульні побачили перехожого, котрий поводився підозріло та явно нервував. Під час перевірки документів він відразу пред’явив поліцейським посвідчення співробітника територіальної прокуратури Львівської області.

Правоохоронці виявили під час поверхневого огляду у чоловіка паперовий згорток з речовиною, схожою на канабіс, та предмет, схожий на багнет-ніж.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановили особу перехожого – ним виявився 35-річний львів’янин, діючий співробітник територіальної прокуратури Львівської області. Речові докази у нього вилучені.

За фактом слідчі Личаківського відділу поліції відкрили кримінальні провадження за ч.2 ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч.1 ст.309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкціями статей, – позбавлення волі до семи років.

Вирішується питання щодо скерування кримінального провадження у Державне бюро розслідувань у Львівській області.