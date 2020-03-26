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Окупанти продовжують обстрілювати українських військових на Донбасі

Наталя Дуляба

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Протягом середи, 25 березня, збройні формування Російської Федерації дев’ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі Операції об’єднаних сил.

 

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» окупанти обстріляли позиції українських військових поблизу Авдіївки, Водяного, Красногорлівки та Пісків.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник гатив біля Новолуганського, Оріхового та Кримського.

Бойовики стріляли із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

«На зухвалу активність ворога військовослужбовці Об’єднаних сил відповідали прицільним вогнем із наявних вогневих засобів», – кажуть у штабі ООС.

25 березня втрат серед українських військових не було.

Від початку доби 26 березня російські окупаційні війська обстріляли наші позиції із забороненого Мінськими домовленостями озброєння поблизу Павлополя. Українські бійці
вжили необхідних заходів для припинення вогневої провокації противника. За поточну добу втрат немає

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