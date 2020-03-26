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На Львівщині про підозру повідомили голові сільради, який попався на хабарі у 10 тисяч доларів

Соломія Головіна

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Голові однієї з сільських рад на Львівщині повідомили про підозру в отриманні 10 тисяч доларів хабара за сприяння в отриманні земельної ділянки. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Як встановили правоохоронці під час досудового розслідування, восени минулого року 48-річний голова однієї із сільських рад на Львівщині вимагав та отримав від мешканця неправомірну вигоду у сумі десять тисяч доларів США за сприяння в отриманні ним у приватну власність земельної ділянки площею близько пів гектара для ведення особистого селянського господарства, розташованої на території села, що входило до очолюваної ним сільської ради.

Власне 26 березня правоохоронці повідомили зловмиснику про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч.3 ст.368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) ККУ. Посадовцю загрожує до 10 років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває, вирішується питання про обрання для підозрюваного запобіжного заходу.

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