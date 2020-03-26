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На Львівщині повідомили про підозру чоловіку, який кидався на поліцейських з сокирою

Ольга Денисяка

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До трьох років за ґратами загрожує 33-річному мешканцю Самбірського району, який накинувся на поліцейських з сокирою. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

 

Як повідомлялось раніше, 9 жовтня, близько 17:30 год. мешканець одного з сіл Самбірського району та зателефонував до поліціх та повідомив, що «зарізав власну матір». За словами заявника, поранена жінка знаходиться вдома і, можливо, ще жива.

Прибувши на місце події, правоохоронці спробували пройти в будинок щоб надати жінці домедичну допомогу, проте чоловік накинувся на них з сокирою. Захищаючи своє життя, поліцейські були змушені застосувати вогнепальну табельну зброю.

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