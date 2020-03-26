ЛКП «Лев» шукає господарів для шести песиків

Львів’ян просять допомогти прилаштувати шість собачок, які шукають домівки, а на даний момент перебувають в ЛКП «Лев». Про це комунальне підприємство повідомляє на своїй сторінці у Facebook, передає Львівський портал.

КОРА, 3 роки. Місце відлову: вул. Петрусенко. Звикла до компанії людини. Вміє знаходити і приносити кинуту їй палицю.

ШЕГГІ, 3 роки. Місце відлову: вул. Озерна. Дуже домашній, гарно себе поводить, «туалетні справи» робить виключно на вулиці.

КУРТ, 7 років. Місце відлову: вул. Горліса-Горського. Великий, добрий, тихий ведмедик. Має кволі задні лапки.

ТРІКСІ, 1 рік. Місце відлову: вул. Трускавецька. Малесенька і дуже лагідна пташечка. Має надгризене праве вушко.

ФІЯ, 2 роки. Місце відлову: вул. Гордієнка. Жвава, сентиментальна дівчинка. Хвилюється і дуже радіє, коли їй приділяють увагу.

БЕЛЛА, 7 років. Викинута господарем на вул. Липинського. Дуже добра, розумна дівчинка, її хочеться обійняти.

БАРБІ, 1 рік. Місце відлову: вул. Окуневського. Щира, відкрита, наївна дитина. Неймовірний живчик і дзвіночок.

КАЙЛО, 3 роки. Місце відлову: вул. Білогорська. Абсолютно домашній хлопчик. Наразі сумує і дивиться на всіх з-під лоба.

Зазначимо, ЛКП «Лев» працює без вихідних з 8:00 до 20:00. Знаходиться комунальне підприємство у Львові на вулиці Промисловій, 56.

Фото: Ірина Шелест