Коронавірус. У Львові затвердили нові правила поведінки у парках та дитмайданчиках

На засіданні міського штабу із прийняття оперативних рішень в умовах загрози епідемії коронавірусної інфекції затвердили нові правила перебування у парках та рекомендації для мешканців на час карантину. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Хворим людям рекомендують не відвідувати парки. Водночас на всі львівські парки очікує щоденна дезінфекція, людям рекомендують дотримуватися дистанції 2 м.

На території спортмайданчиків має займатись не більше однієї людини.

Перебування в межах парку рекомендовано не більше 2 год, при цьому використовувати антисептики, дезінфікувати спортивні конструкції, а також мити лапи домашнім улюбленцям після прогулянки.

Під час перебування на дитячому майданчику в час карантину, мерія закликає батьків і дітей дотримуватися простих правил поведінки:

Діти можуть перебувати на майданчику лише під пильним наглядом батьків та родичів.

Бути в захисних масках та рукавицях.

Дотримуватись соціальної дистанції не менше 2 метрів.

Взяти із собою одноразові серветки, торкатися з їхньою допомогою поверхонь. Опісля — згорнути одноразову серветку, покласти в поліетиленовий пакет та викинути у смітник.

Після виходу з майданчика, обов’язково продезінфікувати руки та інші відкриті частини тіла або ж вимити з милом.

За наявності ознак гострого респіраторного захворювання відвідувати дитячий майданчик заборонено.

Усі дитячі майданчики також періодично дезінфікують.