Біля Львова у чоловіка знайшли марихуану

25 березня поблизу села Лапаївка патрульні поліцейські знайшли у 39-річного чоловіка декілька згортків з марихуаною. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівщини.

Поблизу села Лапаївка патрульні помітили двох чоловіків, які ходили проїзною частиною. Вони підозріло поводились, чим і привернули до себе увагу.

Поліцейські вирішили зупинити їх. Під час спілкування один з них сильно нервував та намагався уникнути розмови. Згодом інспектори виявили у нього п’ять поліетиленових згортків чорного кольору. 39-річний чоловік пояснив, що це марихуана.

Тепер йому загрожує за це кримінальна відповідальність. Також, на чоловіків винесли постанови за порушення правил дорожнього руху пішоходами.

Фото: Патрульна поліція