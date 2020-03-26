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Біля Львова у чоловіка знайшли марихуану

Ольга Денисяка

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25 березня поблизу села Лапаївка патрульні поліцейські знайшли у 39-річного чоловіка декілька згортків з марихуаною. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівщини.

 

Поблизу села Лапаївка патрульні помітили двох  чоловіків, які ходили проїзною частиною. Вони підозріло поводились, чим і привернули до себе увагу.

Поліцейські вирішили зупинити їх. Під час спілкування один з них сильно нервував та намагався уникнути розмови. Згодом інспектори виявили  у нього п’ять поліетиленових згортків чорного кольору.  39-річний чоловік пояснив, що це марихуана.

Тепер йому загрожує за це кримінальна відповідальність. Також, на чоловіків винесли постанови за порушення правил дорожнього руху пішоходами.

Фото: Патрульна поліція

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