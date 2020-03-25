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Зіркові татусі знялись у ролику проти коронавірусу

Андрій Котенський

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Зіркові татусі закликають стати прикладом для своєї родини під час спалаху коронавірусної інфекції, дотримуватись санітарно-гігієнічних норм, піклуватися про своїх близьких бути відповідальними та залишатися вдома щоб бути здоровими. Відповідний соціальний ролик оприлюднило Міністерство охорони здоров’я на своїй сторінці у Фейсбук, передає кореспондент Львівського порталу.

Міністерство охорони здоров’я в інформаційній кампанії проти поширення коронавірусної інфекції підтримали Юрій Горбунов, Олексій Потапенко, MONATIK, Олег Скрипка, Анатолій Анатоліч та Євген Кошовий.

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