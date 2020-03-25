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Вогнеборці три години гасили масштабну пожежу сухої трави у Солонці

Соломія Головіна

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Минулої доби, 24 березня, на Львівщині вогнеборці ліквідували 23 пожеж сухої трави. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС області.

 

Горіння сухої трави зафіксували в Миколаївському, Золочівському, Жовківському, Городоцькому, Радехівському, Пустомитівському, Миколаївському районах та в містах Кам’янка-Бузька, Миколаїв, Червоноград, Львів.

При цьому зазначається, що одна з великомасштабних пожеж сухостою виникла у с. Солонка Пустомитівського району. Вогнеборці отримали повідомлення 24 березня о 18:57 год. Вогнем знищено суху траву та чагарник на площі 30 000 кв.м. Пожежу повністю ліквідовано о 22:01 год.

Головне управління ДСНС України у Львівській області звертається до усіх громадян: не спалюйте суху траву та не провокуйте виникнення пожеж.

«Пам’ятайте, спалювання сухої рослинності або її залишків не лише завдає суттєвої шкоди довкіллю, знищуючи живу природу, а й призводить до багатьох інших негативних наслідків, загрожуючи життю та здоров’ю людей», – наголошують рятувальники.

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