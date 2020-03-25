Українці збирають підписи, щоб ввели довічне ув’язнення за «наживу» карантині

На сайті Верховної Ради України з’явилась петиція про довічне позбавлення волі за спекуляцій з товарами першої необхідності (продуктами харчування, побутовою хімією, засобами гігієни), медичним обладнанням та лікарськими засобами під час карантину та надзвичайного стану. Відповідну петицію зареєстрував львівський активіст Василь Курій, передає кореспондент Львівського порталу.

«Внести зміни до Кримінального кодексу України, а саме призначення покарання – довічне позбавлення волі за спекуляцію товарами першої необхідності (продуктами харчування, побутовою хімією, засобами гігієни), медичним обладнанням та лікарськими засобами під час карантину та надзвичайного стану», – йдеться у тексті петиції.

Автора петиції обурює, що в Україні різко зросли ціни на найелементарніші засоби захисту – маски та рукавиці, а відтак людям доводиться наражати себе на смертельну небезпеку коронавірусу.

«Дуже сумно дивитися, як ціни змінюються щогодини. Горе-ділки, які заробляють на біді допомагають вірусу ширитися. Закликаю допомогти зупинити невмотивоване, спекулятивне подорожчання товарів першої необхідності. Підписуйте петицію», – закликає Василь Курій.

Аби петицію розглянули, вона має набрати 25 тисяч підписів. Для підписання петиції переходьте за посиланням: Petition/7664