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У Львові судитимуть двох поліцейських-хабарників

Наталя Дуляба

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У Львові судитимуть двох поліцейських, які у грудні минулого року вимагали 300 доларів хабара за непритягнення до відповідальності нібито за вчинене домашнє насильство та опір правоохоронцям. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

 

За версією слідства, 43-річний начальник сектору превенції патрульної поліції одного із відділів Нацполіції Львівщини змовився з 33-річним дільничним офіцером. Торік у грудні вони вимагали від особи 300 доларів хабара за непритягнення до кримінальної відповідальності за нібито вчинене домашнє насильство та опір правоохоронцям.

За цим фактом було відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) ККУ.

За вчинене 43-річному начальнику та 33-річному дільничному загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років із трирічним позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та конфіскація майна.

Сьогодні, 25 березня, поліцейським вручили підозри. Невдовзі Личаківський районний суд м.Львова обере для них міру запобіжного заходу.

Супровід у цій справі здійснювали працівники СБУ Львівщини, докази збирали слідчі Територіального управління ДБР, розташованого у Львові, під процесуальним керівництвом прокуратури області.

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