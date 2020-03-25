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ПЦУ надасть приміщення для розміщення хворих, – Епіфаній

Андрій Котенський

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Українська православна церква готова надати приміщення для прийому хворих. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив Митрополит Епіфаній, передає кореспондент Львівського порталу.

 

За словами митрополита Епіфанія, церква – завжди з народом.

«Церква – завжди зі своїм народом, навіть у найскладніші часи. Тож і в нинішній ситуації ми не лишаємось осторонь… Приміщення, які є в моєму розпорядженні як Митрополита, за потреби будуть надані для прийому хворих. Тож найближчими днями вони будуть підготовлені, щоби у разі необхідності прийняти потребуючих обстеження чи лікування. Так ми будемо робити всюди, де є можливість та буде потреба, в єпархіях по всій Україні», – повідомив митрополит Епіфаній.

Також він повідомив, що у храмах ПЦУ й надалі будуть звершуватись богослужіння, а люди можуть долучатися з дому, вмикаючи онлайн чи телетрансляцію.

«В інший час – протягом всього тижня – двері наших храмів залишатимуться відкритими для кожного, для особистої молитви, спілкування, прийняття Таїнств», – додав Епіфаній.

Раніше Львівський портал повідомляв, що Глава Української Греко-Католицької Церкви Блаженніший Святослав заявив, що якщо буде потрібновесь то церковний простір УГКЦ  стане шпиталями.

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