Поліція затримала львів’янку, яка була співорганізаторкою порнобізнесу у Франківську

У вівторок, 24 березня, у Львові поліцейські розшукали та затримали 22-річну дівчину, яка була одним із співорганізатором порнобізнесу в Івано-Франківську. Про це Львівському порталу повідомили у секторі комунікації поліції Івано-Франківщини.

Зазначимо, у січні 2018 року правоохоронці затримали шістьох осіб, мешканців Івано-Франківської та Донецької областей, які у Івано-Франківську у складі організованої злочинної групи протягом 2017-2018 років створили студію для виготовлення відеопродукції порнографічного характеру, та збували у мережу Інтернет. Зловмисників поліцейські затримали. Усім було обрано судом запобіжний захід – тримання під вартою.

У ході слідства правоохоронці встановили причетність до вчинення даних злочинів ще однієї особи. Зловмисниця тривалий час переховувалась від органів досудового розслідування на території однієї із країни ЄС. Прикарпатські поліцейські оголосили її у міжнародний розшук.

Відтак 24 березня поліцейські Франківщини затримали її у Львові. Наразі 22-річній дівчині оголосили повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 301 Кримінального кодексу України та вирішується питання про обрання судом запобіжного заходу.