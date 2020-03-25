Опера онлайн. Репертуар Львівського оперного театру на 27-29 березня

На час карантину Львівська Національна Опера продовжує трансляції вистав онлайн. Цього тижня 27, 28 та 29 березня всіх запрошують переглянути опери українських композиторів кількох поколінь: Миколи Лисенка, Юлія Мейтуса та Євгена Станковича. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Оперного театру.

Усі онлайн-трансляції будуть доступні на YouTube-каналі Львівської Національної Опери за цим посиланням. Зауважимо, що перегляд є дійсний лише на час трансляції вистави.

Відтак із 27 по 29 березня Львівська опера пропонує до перегляду трансляції:

27 березня, п’ятниця, 19:00 – феєрія «Коли цвіте папороть» Євгена Станковича;

28 березня, субота, 19:00 – опера «Украдене щастя» Юлія Мейтуса;

29 березня, неділя, 12:00 – опера «Наталка Полтавка» Миколи Лисенка;

29 березня, неділя, 19:00 – опера «Украдене щастя» Юлія Мейтуса.

Новітня прем’єра феєрії «Коли цвіте папороть» сучасного українського композитора Є. Станковича відбулася на сцені Львівської Національної Опери у 2017 році.

Про прем’єру феєрії критики писали: «Музика Євгена Станковича – масштабна, всеосяжна…»; «уперше на українській театральній сцені можна було побачити вражаюче уяву дійство у форматі 3D»; «…унікальне поєднання жанрів, народних традицій і сучасної хореографії, а музика зачаровує».

Та до того часу твір пережив десятиліття забуття, будучи забороненим радянською владою ще наприкінці 70 років ХХ століття. «Я щасливий, що тепер у Львові мій твір відроджується по-новому, першим у грандіозному проекті Василя Вовкуна «Український прорив», − відзначив композитор Євген Станкович.

Відеозапис вистави доповнений розповідями про історію постановки цього твору композитора Євгена Станковича, режисера Василя Вовкуна та диригента Володимира Сіренка.

Тривалість: 1 год. 35 хв.

Опера «Украдене щастя» Юлія Мейтуса з часу прем’єри на сцені Львівської опери у 1960 році досі залишається в репертуарі театру. Лібрето створене М. Рильським за однойменною драмою Івана Франка.

Сюжет опери вражає глибиною життєвої драми, а почуття головних героїв любовного трикутника, втілені в особливо емоційній музиці.

Львівська опера транслюватиме онлайн архівний запис вистави 2009 року, участь у ній брали славетні солісти театру: Народниі артистіви України Володимир Ігнатенко (Микола Задорожний) та Ігор Кушплер (Михайло Гурман), а також Заслужена артистка України Любов Качала (Анна).

Тривалість: 1 год. 55 хв.

Опера «Наталка Полтавка» Миколи Лисенка зачаровує відомими мелодіями з перших нот.

Наталка Полтавка – улюблениця українського театру вже понад 200 років, адже Іван Котляревський створив цю п’єсу у 1819 році, а композитор Микола Лисенко написав на її основі оперу у 1889-му.

Пісенні номери опери розкривають ключові моменти сюжету – тут і прониклива лірика закоханих, жартівливі пісні та діалоги, і щасливий фінал кмітливої Наталки та її нареченого Петра!

Тривалість: 1 год. 45 хв.