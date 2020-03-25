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Доба на Донбасі: окупанти обстріляли ділянку розведення Богданівка – Петрівське

Наталя Дуляба

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Протягом вівторка, 24 березня, збройні формування Російської Федерації вісім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. При цьому окупанти обстріляли ділянку розведення №3 Богданівка – Петрівське. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі Операції об’єднаних сил.

 

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» окупанти обстрілювали українські позиції поблизу Красногорлівки, Березового, Мар’їнки та Павлополя.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» окупанти гатили поруч із Новоолександрівкою, Кримським, Новотошківським і Травневим.

Ворог обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП-1, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Вогнем у відповідь підрозділи Об’єднаних сил припинили збройні провокації окупантів.

«Окрім цього, противник зі стрілецької зброї здійснив обстріл ділянки розведення №3 Богданівка – Петрівське. Українські захисники вогонь у відповідь не відкривали, дотримуючись режиму тиші», – кажуть у штабі ООС.

Внаслідок ворожих обстрілів 24 березня втрат серед українських військовослужбовців немає.

З початком доби 25 березня російські окупаційні війська обстріляли позиції захисників України біля Авдіївки. Постраждалих із нашого боку немає.

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