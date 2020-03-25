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До Львова прибув десятий евакуаційний поїзд

Андрій Котенський

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В Україну з Польщі прибув десятий евакуаційний поїзд. Додому повернулося майже 600 українців. Про це Львівському порталу повідомили у Державній прикордонній службі України.

 

Прикордонний контроль пасажирів потяга «Перемишль-Київ» здійснили сьогодні надвечір прикордонники Мостиського загону у пункті пропуску «Мостиська-з/с». Всього в Україну цим рейсом прибуло майже 600 наших співвітчизників.

Як і в попередніх рейсах, що прибули із-за кордону, проведено комплекс перевірочних заходів, спрямованих на виявлення серед пасажирів ознак захворювання на Covid-19. У результаті перевірки у цьому поїзді не виявили жодного пасажира з підвищеною температурою, скарг на самопочуття також не надходило.

Усі пасажири потягів підписали добровільні згоди на проведення протиепідемічних і профілактичних заходів (власну двотижневу самоізоляцію) і отримали пам’ятки з інформаційними матеріалами та алгоритмом дій у випадку виявлення симптомів захворювання на коронавірус. За ними буде встановлений медико-санітарний нагляд.

Варто зазначити, що це вже десятий евакуаційний потяг, який прибув із-за кордону, зокрема із Польщі та Литви. Загалом потягами було евакуйовано понад 6 тисяч громадян України та 14 іноземців.

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