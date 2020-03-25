Біля Рави-Руської затримали вантажівку із незаконно зрубаними буками

У вівторок, 24 березня, біля Рави-Руської, що на Жовківщині, правоохоронці виявили вантажівку, яка перевозила незаконно зрубані дерева. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Орієнтовно о 15:30 год. поліцейські зупинили автомобіль «Камаз», за кермом якого перебував 59-річний мешканець Яворівського району. У вантажівці він перевозив 30 колод бука без маркування. Надати необхідні документи на лісопродукцію та пояснити, звідки вона, водій не зміг.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Деревину правоохоронці вилучили та передали на зберігання у лісове господарство. Автомобіль помістили на штрафмайданчик.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.246 (незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років позбавлення волі.

Наразі триває досудове розслідування.