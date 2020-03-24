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З вікна лікарні швидкої допомоги Львова вистрибнув 72-річний чоловік

Вероніка Рой

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З вікна п’ятого поверху  Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги м. Львова, що на вул. Миколайчука, 9 вистрибнув 72-річний чоловік. Від отриманих травм він помер. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Подія трапилася у вівторок вранці, 24 березня, близько 8 год. Пацієнт зранку захотів піти помолитися до каплички, а потім відчинив вікно і вистрибнув. Від отриманих травм чоловік помер.

«Пацієнт поступив до нас 22 березня ввечері. За цей час його загальний стан покращився. Сьогодні зранку він побажав піти помолитися до каплички, яка є у нас у лікарні. Пішов туди разом з дружиною. Після молитви сказав, що хоче подихати повітрям і підійшов до вікна. Відчинив вікно і вистрибнув. Жінка і медсестра не змогли його затримати. Від отриманих травм чоловік помер на місці. Йому було 72 роки», – розповіла медичний директор з лікувальної роботи міської клінічної лікарні швидкої Леся Кобецька.

Зараз в лікарні працює поліція. Також працівники медустанови провели своє розслідування –спілкувалися з усіма працівниками, які були дотичні до його лікування.

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