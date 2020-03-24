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Українці збирають підписи за повернення міністра Уляни Супрун

Андрій Котенський

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Українці розпочали збір підписів за повернення Уляни Супрун на посаду міністра охорони здоров’я України. Відповідну електронну петицію зареєстрували на сайті президента, передає кореспондент Львівського порталу.

 

Ініціатор петиції Олена Лосик закликає, на порозі епідемії коронавірусу повернути Уляну Супрун в крісло міністра.

«В час, коли Україна стоїть на порозі епідемії CoVid-19, ми як ніколи, потребуємо на посаді міністра охорони здоров’я фахівця своєї справи. Такого рівня, як колишній міністр – Уляна Супрун.

Наша медицина, безумовно, була б у набагато кращому стані, якби новий уряд не блокував продовження медичної реформи, започаткованої Супрун. Цей час, на жаль, згаяно. Але зараз, в час небезпечного виклику, ми повинні вимагати у влади повернення Уляни Супрун в крісло міністра»,– йдеться у тексті петиції.

Президент України Володимир Зеленський повинен розглянути петицію, якщо вона набере 25 тисяч голосів.

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