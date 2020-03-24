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У Львові затримали чоловіка, який два роки був у розшуку за замах на вбивство

Вероніка Рой

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У вівторок, 24 березня, у Львові поліцейські затримали чоловіка, якого розшукували за замах на вбивство. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Нацполіції України.

 

Як повідомляється, інцидент трапився ще у 2018 році. Тоді 33-річний чоловік під час конфлікту спричинив вогнепальні поранення місцевому мешканцю та втік з місця події. За скоєння замаху на вбивство його оголосили у розшук.

Також було встановлено, що зловмисник раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності, зокрема за нанесення тілесних ушкоджень працівникові правоохоронного органу. Крім цього оперативники та слідчі зібрали матеріали щодо його причетності до ще одного злочину.

Поліцейські встановили місце можливого перебування зловмисника та провели заходи для його затримання. Чоловік переховувався в одному із приватних будинків на території Львова. Аби правоохоронці не могли його знайти, він заховався у шафу під купою одягу.

Наразі слідчі поліції повідомили затриманому про підозру за вчинення двох кримінальних правопорушень – замах на вбивство (ч. 1 ст. 15 ч. 1 ст. 115 ККУ) та хуліганство (ч. 4 ст. 296 ККУ).

Для обрання запобіжного заходу оперативники управління стратегічних розслідувань доставили підозрюваного до Галицького районного суду м. Львова. Підозрюваному може загрожувати до 15-ти років позбавлення волі.

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