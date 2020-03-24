Поліцейські впіймали львів’янку, яка майже два роки переховувалась від слідства

Правоохоронці затримали 24-річну львів’янку, яку оголосили в розшук ще у 2018 році через вчинення низки кримінальних правопорушень. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

24-річну мешканку Львова засудили за вчинення злочинів, передбачених ч. 2. ст.185 (крадіжка), ч. 2. ст.186 (грабіж) та ч.1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Втім у травні 2018 року її оголосили в розшук.

«В ході проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили місце знаходження зловмисниці та затримали її в одному з районів Одеської області», – йдеться у повідомленні.

Поліцейські доставили жінку до Львова і помістили її до установи виконання покарань.