Не забудьте перевести годинники. 29 березня Україна переходить на літній час

Традиційно в останню неділю першого весняного місяця в Україні переходять на літній час. Цьогоріч переводити годинники українці будуть у ніч з 28 на 29 березня. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

«29 березня 2020 року о 3 (третій) годині за київським часом запроваджується літній час переведенням годинникової стрілки на 1 (одну) годину вперед», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, перехід на літній час відбувається відповідно до постанови Кабміну від 13 травня 1996 року № 509 «Про порядок обчислення часу на території України».

Згідно з цим документом, Україна щорічно переводить годинники в останню неділю березня о 3 год. на 1 годину вперед (перехід на літній час), а в останню неділю жовтня о 4 год. – на 1 годину назад (перехід на зимовий час).