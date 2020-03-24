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Не забудьте перевести годинники. 29 березня Україна переходить на літній час

Вероніка Рой

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Традиційно в останню неділю першого весняного місяця в Україні переходять на літній час. Цьогоріч переводити годинники українці будуть у ніч з 28 на 29 березня. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

 

«29 березня 2020 року о 3 (третій) годині за київським часом запроваджується літній час переведенням годинникової стрілки на 1 (одну) годину вперед», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, перехід на літній час відбувається відповідно до постанови Кабміну від 13 травня 1996 року № 509 «Про порядок обчислення часу на території України».

Згідно з цим документом, Україна щорічно переводить годинники в останню неділю березня о 3 год. на 1 годину вперед (перехід на літній час), а в останню неділю жовтня о 4 год. – на 1 годину назад (перехід на зимовий час).

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