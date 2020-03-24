Мешканцю Закарпаття, який «чистив» будинки на Стрийщині, загрожує до 6 років тюрми

На Львівщині судитимуть 22-річного мешканця Закарпаття, причетного до чотирьох крадіжок з приватних будинків у Стрийському районі. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Як з’ясували правоохоронці, 22-річний мешканець Закарпаття причетний до чотирьох крадіжок з приватних будинків, скоєних впродовж серпня-грудня минулого року. Він викрав із помешкань жителів Стрийського району ювелірні вироби та інше майно на загальну суму понад 60 тисяч гривень.

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.185 (крадіжка) та ч.3 ст.15,ч.3 ст.185 (замах на крадіжку) ККУ. За рішенням суду поліцейські взяли його під варту. Мешканцю Закарпаття загрожує від трьох до шести років позбавлення волі.

Досудове розслідування завершено, обвинувальний акт скерували на розгляд суду.