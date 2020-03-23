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У Львові затримали чоловіка зі сотнею набоїв

Наталя Дуляба

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У неділю, 22 березня, у Львові на вул. Патона правоохоронці затримали 27-річного чоловіка, який мав при собі майже сотню набоїв. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівщини.

 

Орієнтовно о 19:00 год. екіпаж патрульних побачив, як на вул. Патона двоє чоловіків розпивають алкогольні напої. Інспектори підійшли до них і зробили зауваження, втім помітили, як один із чоловіків помітно нервує.

Провівши поверхневу перевірку, у 27-річного громадянина правоохоронці виявили декілька паперових згортків, у яких загалом було 96 патронів:

набої калібру 9 мм – 23 штуки;
набої калібру 7,62 мм – 42 штуки;
набої калібру 5,45 мм – 31 штука.

Сам затриманий пояснив, всі набої начебто знайшов у парку і забрав їх собі як сувенір.

На місце події викликали викликали слідчо-оперативну групу. Тепер чоловіку загрожує кримінальна відповідальність за ч.1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) ККУ.

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