Снігопад у Львові: на дорогах працювало 40 одиниць техніки

Через снігопад, який почався у Львові, в неділю ввечері, 22 березня, на вулиці міста виїхало 40 одиниць спецтехніки. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Аби забезпечити належний проїзд громадського транспорту та приватних автівок, звечора у Львові працювали 40 снігоочисних машин: трактори, піскорозкидувачі та навантажувачі.

Найперше комунальники посипають магістральні дороги, мости та підйоми.

«У разі необхідності кількість техніки буде збільшено», – кажуть у мерії.

Для оперативного реагування комунальних служб львів’ян просять звертатись на Гарячу лінію міста за номером 15-80.