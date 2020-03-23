Патрульні затримали чотирьох молодиків, які влаштували стрілянину у Львові

Патрульні розшукали чотирьох молодиків, які влаштували стрілянину у Львові на вулиці Творчій. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції у Львівській області.

Про стрілянину на вулиці Творчій патрульних повідомила жінка, яка стала свідком події. Заявниця в телефонній розмові розповіла, що молодики, які стріляли, сіли в автомобіль ВАЗ 2101 і поїхали у невідомому напрямку. Номерні знаки громадянка запам’ятала.

«Автомобіль передали в орієнтування і спільно з оперуповноваженими Шевченківського відділу поліції, патрульні виявили згаданий транспортний засіб на вулиці Миколайчука. У 26-річного чоловіка при поверхневій перевірці виявили предмет схожий на стартовий пістолет», – йдеться у повідомленні.

Цього молодика та ще трьох його друзів віком: 21,23 та 26 років супроводили у відділок поліції для з’ясування обставин.