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Окупанти тричі обстріляли українських військових на Донбасі. Втрат немає

Наталя Дуляба

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Протягом минулої доби, 22 березня, збройні формування Російської Федерації тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі Операції об’єднаних сил.

 

Усі обстріли зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід». Тут окупанти гатили поблизу Водяного, Павлополя та Березового.

Противник обстрілював українські позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

«Підрозділи Об’єднаних сил застосували чергові вогневі засоби та дали збройним формуванням Російської Федерації адекватну відповідь», – кажуть у штабі ООС.

Внаслідок ворожих обстрілів 22 березня втрат серед українських військових не було. Із початком доби 23 березня російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли, втрат серед наших захисників немає.

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