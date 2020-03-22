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ЗМІ підхопили фейк, що у Львові викинули хворого пасажира з транспорту

Андрій Котенський

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У соцмережах поширено черговий фейк про коронавірус, який підхопило багато скандальних видань, що ласі на фейки від проросійських ботів. У пошуках псевдосенсації було опубліковано інформацію про те, що в міському транспорті Львова сталася бійка, оскільки один з пасажирів нібито кашляв та мав ознаки коронавірусу. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі СБУ

 

Як повідомили Львівському порталу у пресслужбі СБУ, ще не встигли згаснути пристрасті про гвинтокрили, які мали розпилювати вночі дезінфекційні засоби, як кіберфахівці зафіксували спроби розповсюдження нової нісенітниці.

«У мережі «розганяється» відео про те, що в міському транспорті (спочатку йшла мова про Вінницю, а потім про Львів), сталася бійка, оскільки один з пасажирів нібито кашляв та мав ознаки коронавірусу», – йдеться у повідомленні.

Кіберфахівці встановили, що даний конфлікт насправді був зафіксований значно раніше, але він жодним чином не пов’язаний із коронавірусом (хоча й не красить учасників ситуації).

«Першоджерелами розміщення цього відео стали «боти», зокрема, й проросійського спрямування. Згодом ці матеріали стали активно поширювати на сепаратистських та проросійських ресурсах. Аномальне «вірусне» поширення матеріалу вказує на залучення «ботоферм» для дестабілізації ситуації в Україні», – зауважує СБУ.

Скандальні ЗМІ, і громадян закликають ретельно ставитися до перевірки інформації та користуватися офіційними джерелами, адже такі публікації спрямовані лише на розхитування ситуації в нашій державі.

Співробітниками СБУ здійснюються заходи для встановлення та притягнення до відповідальності осіб, які свідомо поширюють неправдиву інформацію. Минулого тижня вже виявила 8 осіб, що розповсюджували фейки про коронавірус.

«Один з таких “кіберактивістів” отримував завдання з країни-агресора на дестабілізацію ситуації через поширення фейків про COVID-19. Робота з виявлення та протидії фейкам продовжується», – йдеться у повідомленні.

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