Рада готується провести позачергове засідання

Верховна Рада України готується провести позачергове засідання найближчим часом. Про це заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков в ефірі телеканалу «Україна», передає Громадське.

Так, Разумков відповідаючи на запитання, чи можуть депутати зібратися, якщо буде потреба вводити надзвичайний стан в Україні, заявив, що депутати «напрацьовують низку законопроєктів».

«Я думаю, що сьогодні до вечора вони вже будуть підготовлені повністю в комітетах», — заявив Разумков.

За його словами, для напрацювання законопроєктів в парламенті створено робочу групу, в яку увійшли представники всіх фракцій.

Голова ВР зазначив, що зараз парламент чекає від уряду законопроєкти, які розглядатимуть на позачерговому засіданні.