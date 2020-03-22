П’яний львів’янин в’їхав у зупинку та втікав від патрульних

Вночі 22 березня у Львові нетверезий водій автомобіля Volkswagen Polo в’їхав у трамвайну зупинку і намагався втекти з місця ДТП. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівщини.

Близько першої години ночі патрульні отримали виклик, що на вулиці Стуса, водій автомобіля Volkswagen Polo не впорався з керуванням та в’їхав у трамвайну зупинку.

Поліцейські прибули на місце події і побачили біля розбитого автомобіля двох чоловіків. Один з них намагався втекти, коли побачив службовий автомобіль. Проте інспектори наздогнали втікача. Ним виявився водій, який вчинив ДТП.

«Він повідомив, що не впорався з керуванням та виїхав на трамвайну колію, відтак автомобіль занесло і він зіткнувся із зупинкою громадського транспорту. В ДТП травмувався 25-річний пасажир, якому викликали швидку медичну допомогу», – йдеться в повідомленні патрульних.

Водій з ознаками сп'яніння влаштував ДТП та намагався втекти від патрульнихСьогодні близько 1-ї години ночі, патрульні отримали виклик, що на вулиці Стуса, водій автомобіля Volkswagen Polo не впорався з керуванням та здійснив наїзд на трамвайну зупинку.Поліцейські прибули на місце події і побачили біля розбитого автомобіля двох осіб. Один з чоловіків помітивши службовий автомобіль намагався втекти. Інспектори наздогнали втікача. Ним виявився водій, який вчинив ДТП. Він повідомив, що не впорався з керуванням, виїхав на трамвайну колію, відтак, автомобіль занесло і він здійснив зіткнення із зупинкою громадського транспорту. В ДТП травмувався 25-річний пасажир, якому викликали швидку медичну допомогу.Під час спілкування з 36-річним водієм, патрульні виявили в нього ознаки алкогольного сп'яніння.На місце події прибув слідчий для оформлення правопорушення. Автомобіль евакуювали на штрафмайданчик, а водія скерували на освітчення.Прямуючи до медичного закладу, водій поскаржився патрульним на погіршення самопочуття. В лікарні він звернувся по допомогу до медиків. Загалом за нічну зміну, патрульні 1 батальйону оформили 12 адміністративних протоколів на водіїв, які керували транспортними засобами в стані сп'яніння.Патрульні закликають водіїв, у жодному разі не сідати за кермо напідпитку, адже наслідки можуть бути фатальними!#патрульнаполіція #lvivpolice Gepostet von Патрульна поліція Львівської області am Sonntag, 22. März 2020

Під час спілкування з 36-річним водієм, патрульні помітили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Відтак автомобіль евакуювали на штрафмайданчик, а водія скерували на освітчення.

Загалом за нічну зміну, патрульні оформили 12 адміністративних протоколів на водіїв, які керували транспортними засобами в стані сп’яніння.